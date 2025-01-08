Земфира* отказалась поддерживать Украину на концерте в Дубае

Певица Земфира* отказалась от каких-либо политических высказываний, а также не стала публично поддерживать Украину перед началом концерта в Дубае из-за страха нарваться на штраф и получить запрет на въезд в ОАЭ, сообщает Mash .

Певица выступила 7 января 2025 года в Coca-Cola Arena. На ее концерте, как раньше, не было украинских флагов, лозунгов и плакатов. Она практически не общалась с публикой. Ограничилась приветствием, небольшим комментарием о том, что россияне собрались в Дубай, и после этого начала обычную концертную программу.

«Привет, Дубай! Уже стабильно приезжаем сюда, очень рады встрече. Это… Без лишних подробностей, но определенная точка, куда съезжаются люди из России и из бывших стран СССР. И поэтому здесь очень комфортная атмосфера на концерте. Спасибо», — сказала Земфира и начала исполнять композицию под названием «Жить в твоей голове».

Источник из окружения Земфиры* сообщил, что организаторы провели беседу со звездой перед выступлением и привели в пример юмориста Максима Галкина**, который за свои высказывания получил штраф в размере 100 тысяч дирхам (2 млн 969 тыс. рублей по курсу от 8.01.25 — ред.).

* ** — Признаны в РФ иностранными агентами.