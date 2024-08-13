ОЭЗ «Технополис Москва» построила резидентам свыше 5,5 тыс кв м «чистых комнат»

Неотъемлемой частью современного производства фармацевтики, микроэлектроники, лабораторий и исследовательских центров являются чистые зоны. В особой экономической зоне «Технополис Москва» такие помещения используют 35 резидентов. На площадке «Печатники» для 8 компаний построили более 5,5 тыс. кв. м «чистых комнат», сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город создает все условия для размещения и развития производств нового поколения. Москва предоставляет различные меры поддержки, а также готовую высокотехнологичную инфраструктуру. К примеру, в ОЭЗ столицы построено более 5,5 тыс. кв. м помещений со стерильным микроклиматом. „Чистые комнаты“ задействованы на производствах микроэлектроники и фармы», — отметил Максим Ликсутов.

Компания-резидент «Рада-Фарма», которая выпускает онкопрепараты, получила более 550 кв. м «чистых комнат». Компания разрабатывает и производит основанные на хлорофилле оригинальные лекарства для фотодинамической терапии онкозаболеваний. Это относительно новый, не требующий хирургического вмешательства способ лечения отдельных видов рака при помощи света.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолия Гарбузова, в «чистых комнатах» резидент проводит химические и технологические процессы для получения основанных на хлорофилле активных веществ. После этого из них изготовляют фармсубстанцию для выпуска медпрепарата, сопутствующих медицинских изделий и биодобавок.

«Производственную площадку в „Печатниках“ компания запустила в 2023 году. Это позволит ей увеличить выпуск активной фармсубстанции в четыре раза. Серийное производство самого лекарства планируется начать в 2025 году», — сказал Анатолий Гарбузов.

Производителю первых российских высокоскоростных трансиверов (оптических цифровых устройств для телекоммуникационного оборудования) построили 474 кв. метров помещений со стерильным микроклиматом.

Производство критически важных изделий, обеспечивающих работу современной оптоволоконной связи, в 2022 году наладила компания-резидент «Неорос». Предприятие — участник московского кластера микроэлектроники и фотоники. Как отметил начальник производства компании Артур Назаретян, в чистых помещениях проводят пайку, сборку, калибровку и тестирование изделий.

На площадке «Алабушево», где располагаются предприятия микроэлектроники, также используют чистые зоны.

«Резидент ОЭЗ „Технополис Москва“, завод „Микрон“ модернизировал производственный участок площадью 1,5 тыс. кв. м, на котором для сборочного производства микросхем были открыты новые чистые помещения. Там было установлено и запущено 29 новых единиц оборудования, открыто 187 современных рабочих мест», — рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Он добавил, что наращивание мощностей позволит резиденту нарастить производства корпусированных микросхем для оборудования и устройств, используемых в зонах с экстремальными условиями эксплуатации, в том числе в арктических регионах, при глубоководных и подземных работах.

«В марте 2024 года завод запустил две производственные линии: одна позволит резиденту впервые наладить выпуск микросхем в пластиковых корпусах, а другая — вдвое увеличить объем производства чипов для банковских карт», — уточнил Дегтев.

В чистых помещениях компании НИИМЭ площадью порядка 1,1 тыс. кв. м проводят фундаментальные исследования по физике полупроводников, основываясь на которых создают передовые технологии. Предприятие обучает специалистов по проектированию и обслуживанию чистых наноэлектронных и микроэлектронных производств.