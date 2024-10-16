Очередной самострой снесут в Мытищах

Несоблюдение договора аренды, в частности обременения в части запрета на строительство, нарушение водоохранной зоны реки Раздериха, охранной зоны кабеля связи, высоковольтного электрокабеля — именно эти причины послужили для подачи иска от имени администрации городского округа Мытищи в Мытищинский городской суд в отношении нерадивого арендатора участка в д. Шолохово, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основные требования предусматривали досрочное расторжение договора аренды земельного участка и его освобождение от построенного там незаконного объекта и ограждения.

«Договором аренды на земельный участок предусматривалось его использование в целях огородничества с учетом обременений, в том числе без права на строительство, — прокомментировала начальник управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи Елена Лебеденко. — В дальнейшем вид разрешенного использования был изменен на «для ведения садоводства», но ограничения при этом не были сняты. Однако вопреки этому на участке самовольно возведено здание. При этом, согласно проведенной судебной комплексной строительно-технической экспертизы, процент застройки составил 70% от площади земельного участка, что нарушает правила землепользования и застройки городского округа».

Кроме того, судебными экспертами установлено, что здание является промышленным объектом, представляет угрозу и жизни здоровью людей.

«В результате долгих судебных разбирательств суд принял сторону администрации, посчитал требования законными и обоснованными, полностью удовлетворив их, — отметила Елена Лебеденко. — При этом нам предоставлено право в случае неисполнения решения по добровольному сносу в течение месяца решить вопрос сноса самостоятельно, с последующим взысканием расходов с собственника самовольной постройки».

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.