Обновленный Дом культуры в Лотошино вновь открыт после масштабного ремонта

В деревне Ушаково муниципального округа Лотошино открыли обновленный Дом культуры, который был капитально отремонтирован по народной программе «Единой России». Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Ушаковский Дом культуры впервые открылся 65 лет назад. С тех пор капремонт в здании не проводился ни разу. Благодаря поддержке администрации, действующей народной программе партии и партпроекту „Единой России“ „Культура малой Родины“ ремонтные работы полностью выполнены. В сумме на проведение капитального ремонта было выделено более 5 млн рублей из бюджета муниципалитета», — отметил председатель местного Совета сторонников партии «Единая Россия» Александр Шагиев.

В здании полностью отремонтировали внутренние помещения, обновили инженерные системы и дизайнерские решения, зрительный зал оснастили современным оборудованием, установлена новая сцена. Также благоустроена территория вокруг здания ДК.

«В Ушаковском Доме культуры действует 5 творческих формирований, которые регулярно посещают более 150 человек — дети и взрослые. Всего охват населения составляет почти 1000 человек — все местные жители в деревне Ушаково. В обновленный ДК пришли работать 4 молодых сотрудника. Уверена им и посетителям будет комфортно в новом здании», — отметила депутат Совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Юлия Алексеева.

На торжественном открытии гостям продемонстрировали работу кружков, а также небольшое представление для юных гостей клуба.

«В нашей деревне много молодых семей и местный ДК очень удобен для проведения досуга молодежи. Здесь проходят увлекательные кружки и мастер-классы. Мы очень хотели обновления здания и, наши просьбы были услышаны — спасибо за новый Дом культуры», — сказала местная жительница Анна.

За последние 4 года благодаря реализации народной программы в муниципальном округе Лотошино уже отремонтированы 5 Домов культуры. В рамках программы в планах на 2026–2027 года отремонтировать еще 2 объекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.