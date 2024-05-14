Объявлен конкурс по капремонту МБОУ гимназия №23 в Химках

Объявлен конкурс в электронной форме по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации МБОУ Гимназия №23. Об этом сообщила сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации МБОУ Гимназия №23 г. Химки, мкр. Сходня, ул. Чапаева, д. 19.

Подрядчику предстоит подготовить проектно-сметную документацию, выполнить строительно-монтажные, ремонтные и обследовательские работы, технологические решения, провести благоустройство территории.

Работы будут проведены в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области.

Планируемый срок окончания работ — конец августа 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.