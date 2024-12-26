Нудистский курорт в Кремниевой долине выставили на продажу за 30 млн долларов, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Guardian.

Курорт Lupin Lodge был открыт в 1935 году и быстро стал среди последователей натуризма. Теперь, после выставления его на продажу местные нудисты опасаются, что он потеряет свою уникальность.

Продавец, Лори Кей Стаут, рассказала, что решила выставить объект на продажу в связи с проблемами со здоровьем и желанием вернуться к карьере художницы. По ее словам, курорт стал меньше приносить прибыли.

Ранее сообщалось, что в России существует несколько труднодоступных пляжей для нудистов. В их числе край Благовещенской косы в Анапе.