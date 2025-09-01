Новый ЖК построят в Таганском районе около станции метро «Чкаловская»

Согласован проект многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой, его построят в Таганском районе столицы, сообщил председатель комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Иван Щербаков.

Дом расположится по адресу: Костомаровский переулок, дом 3. Он будет недалеко от площади Курского вокзала, рядом со станцией метро «Чкаловская».

«ЖК будет состоять из пяти зданий башенного типа высотой от 16 до 52 этажей, объединенных подземным двухуровневым паркингом. Проект включает в себя четыре жилых корпуса, офисное здание и одноэтажную пристройку с коммерческими помещениями. Всего в комплексе запроектирована 1291 квартира», — уточнил Щербаков.

На первом этаже первого корпуса будут располагаться офисные помещения и детский образовательный центр. В пятом, офисном, корпусе откроется кафетерий на 50 мест. Паркинг на 520 машино-мест оборудуют на подземных этажах, где предусмотрены кладовые помещения для жильцов.

Все корпуса будут оснащены сквозными вестибюлями, соединяющими улицу и внутренний двор. В них разместятся зоны ресепшена с помещениями для персонала, колясочные и лифтовые холлы.

Двор организуют по концепции «без машин». Здесь установят детскую и спортивную площадки, обустроят зоны отдыха, высадят газоны, кустарники и деревья.