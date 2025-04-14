Новый завод по производству упаковок для сока и молока открыли в Чехове

Управляющий директор ООО «МолокоПак» Тимур Гущин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил об открытии в подмосковном Чехове нового завода по производству упаковок для сока и молока.

«Сегодня мы запускаем новый завод. Его объем составляет 1,2 млрд. упаковок в год. Данный цех позволит нам сократить дефицит некоторых форматов, которые сейчас закупаются преимущественно в Индии и в Китае. На этой площадке мы создадим порядка 110 новых рабочих мест. <...> Но, поминая потребность рынка, приняли решение построить третью очередь. Московская область выдала нам землю за один рубль. Летом 2026 года планируем ее запустить. На сегодняшний день мы делаем более 20 различных видов асептических упаковок, не боимся ухода иностранных производителей и готовы отвечать всем вызовам», — сказал Гущин.

Он отметил, что компания производит упаковку для молока и сока уже более 20 лет. Предприятие занимает ключевое положение на рынке пищевой упаковки (для жидких, вязких и сыпучих продуктов) в РФ и странах СНГ.

В 2012 году ООО «МолокоПак» выпустило первую асептическую упаковку для длительного хранения, полностью сделанную с помощью отечественного производства.

В настоящее время на первой площадке организации производится около 800 млн. упаковок в год. Кроме того, эта продукция поставляется более чем в девять зарубежных стран, включая Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Армению и Азербайджан. На экспорт компания вышла при поддержке областного экспортного фонда.

За последние 3 года доля экспорта в общем объеме выручки составила около 30%.

Он отметил, что реализация такого масштабного проекта была невозможна без поддержки президента России Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева, Минпромторга и Фонда развития промышленности.