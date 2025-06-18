Новый водозаборный узел в дер Хлюпино Одинцовского округа построят к 2026 г

Глава Одинцовского округа проинспектировал строительство водозаборного узла в деревне Хлюпино. Проектом предусмотрено бурение двух скважин глубиной 120 м каждая. Новый ВЗУ имеет для жителей принципиальное значение — на протяжении многих лет качество воды в деревне требует улучшения. К строящемуся водозаборному узлу будут подключены 12 многоквартирных домов и два социальных объекта. После того, как он начнет работать, качество жизни улучшится для 1,2 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Окончание строительства запланировано на август 2026 года. Производительность ВЗУ составит 1 500 куб. м в сутки. Этого с хорошим запасом должно хватить для всего Хлюпино. Поручили строителям по возможности ускорить темпы работ. Резервы для этого у них есть», — отметил Андрей Иванов.

Вместе с тем строительство нового водозаборного узла не решит всех задач, связанных с водоснабжением. Сети водоснабжения в деревне изношены. Коммуникации принадлежат местному заводу «Стройполимер». Глава обратил внимание на необходимость их модернизации.

«В ближайшее время свяжемся с собственником и попробуем решить вопрос с передачей сетей на баланс муниципалитета. Ситуацию осложняет то, что вокруг слишком много частной земли. Однако найти и оформить «коридоры» для прокладки новых коммуникаций реально», — выразил уверенность глава округа.

Также Андрей Иванов обсудил с участниками инспекции ряд вопросов, связанных с восстановительным благоустройством.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.