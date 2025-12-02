Новый спортивный центр достроят в Домодедове в 2026 году

В городском округе Домодедово уже в начале 2026 года откроют новый фитнес-центр. Спортобъект рассчитан на одновременное посещение свыше 220 человек, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора .

Площадь двухэтажного фитнес-центра превысит 3,5 тыс. квадратных метров. Для любителей физкультуры и здорового образа жизни здесь откроют 25-метровый бассейн, сауну, помещение для гидромассажа. В фитнес-центре предусмотрено несколько залов: реабилитации и физиопроцедур, для занятий на кардио-тренажерах и отдельный — для силовых тренировок и работы со свободным весом, зал единоборств.

Здесь же откроют буфет, кроме того, проектом предусмотрен медицинский кабинет для оказания помощи в случае необходимости.

Накануне инспекторы Главгосстройнадзора провели профилактический визит на объект по запросу застройщика, в ходе которого проконсультировали строителей о процедуре прохождения итоговой проверки, дали рекомендации — соблюдая их, застройщик поможет сократить время итоговой проверки с 10 до 3 рабочих дней и получить заключение о соответствии проекту с первого раза.

В настоящее время строительная готовность объекта составляет 80%, строители ведут устройство фасадов, отделочные работы, монтаж и пусконаладку внутренних инженерных систем, работы по благоустройству. Завершить строительство застройщик намерен в январе 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.