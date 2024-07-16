Новый паркинг на 499 машино-мест появится в деревне Тарычево Ленинского округа

В деревне Тарычево Ленинского городского округа возведут паркинг на 499 машино-мест. Это практически 14 тыс. кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Возведение объекта и соблюдение застройщиком обязательных требований Федерального закона 214-ФЗ контролирует Главгосстройнадзор Московской области.

Реализация машино-мест осуществляется по договору долевого участия с использованием счетов эскроу, что гарантирует сохранность средств дольщиков до момента завершения строительства и ввода паркинга в эксплуатацию.

Плановая сдача объекта, который будет включать в себя не только 4 этажа парковочных мест, но и торговые помещения, мойку, сервисное обслуживание — IV квартал 2026 года. Паркинг строится для жителей ЖК «1-й Южный», в составе которого 14 многоквартирных домов, 2 общеобразовательные школы, 3 детских сада и поликлиника.

Наличие парковочных мест позволит не только самим жителям оставлять автомобили и не переживать за свое имущество, но и разгрузит внутриквартальные проезды для тех, кто приехал в гости или в одно из социальных учреждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.