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Новый корпус школы в Солнечногорске откроют в сентябре 2025 года

В городском округе Солнечногорск к сентябрю следующего года откроют новое здание гимназии № 6 им. дважды Героя Советского Союза Д. А. Драгунского. Корпус будет рассчитан на 300 мест и решит вопрос второй смены, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы ведут по региональной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Московской области.

Подрядная организация уже завершила устройство фундамента нового корпуса гимназии № 6 на улице Банковской и приступила к монолитным работам. Сейчас на объекте задействованы порядка 40 человек и пять единиц техники.

В пристройке разместят учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, столовую с пищеблоком. На территории обустроят спортивные и игровые площадки, места для общешкольных мероприятий и отдыха.

«Пристройка поможет перевести детей на обучение в одну смену. Ее возведение поддержано губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Кроме того, специалисты обновят и основное здание гимназии 1980-го года постройки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.