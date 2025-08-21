Новый корпус школы №1 в Королеве откроется 1 сентября

На улице Октябрьской завершается строительство нового корпуса школы №1, который рассчитан на 400 учащихся и станет настоящим украшением учебного заведения. Дизайн здания выполнен в космической тематике и внешне напоминает Международную космическую станцию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Учеников ждут светлые учебные классы и лаборатории, универсальные кабинеты, просторные спортивный и актовый залы, а также современная библиотека и столовая.

Строительство нового корпуса школы проходит при поддержке нашего Губернатора Андрея Воробьёва в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Первая школа находится в центре города и является одной из старейших, она работает уже более 90 лет. В ней учатся порядка 1400 детей, трудятся более ста педагогических работников. На протяжении многих лет школа нуждалась в новом корпусе, который позволил бы обеспечить комфортные условия обучения и отдыха школьников. Строительство завершается, и новый современный учебный блок откроет двери перед учащимися 1 сентября.

Ранее губернатор Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают реализовывать программу по капремонту школ. В Серпухове установили рекорд.

«Большие программы в некоторых городах идут. Ну, прежде всего Серпухов — наверное, рекордное количество школ одновременно ремонтируется. Понятно, что это территория особого контроля, потому что подвести мы не можем. 1 сентября все идут в школу», — подчеркнул Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.