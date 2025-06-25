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Новый корпус гимназии № 6 в Солнечногорске откроют после строительства в сентябре

Пристройку к гимназии № 6 имени дважды Героя Советского Союза Д. А. Драгунского возводят в Солнечногорске, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Она рассчитана вместить 300 учеников. Строительная готовность составляет порядка 45%. Школу с корпусом планируют открыть для обучения детей в новом учебном году.

Ход реконструкции образовательного учреждения проверили депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов и председатель Совета депутатов Марина Веремеенко. Они отметили, что работы идут по графику.

«Депутатский корпус контролирует выполнение работ, чтобы не случилось ситуации, когда вдруг непредвиденные обстоятельства заставят строителей признаться, что они не успевают. Будем оказывать всесильную помощь», — прокомментировал депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов.

На площадке трудятся 135 рабочих и 3 инженера, задействовано 7 единиц техники.

В настоящее время строители утепляют фасад, устанавливают окна, ведут черновую и чистовую отделку помещений, завершили устройство инженерных коммуникаций на втором и третьем этажах и прокладывают их на первом этаже и в подвале.

Работы ведут по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счёт областного бюджета.

«Школа с пристройкой на 300 мест должна открыться уже в сентябре 2025 года, и работы идут полным ходом. Проект реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Скоро здесь зазвучат детские голоса», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В пристройке разместят учебные классы, помещения для продлёнки, пищеблок и столовую, спортивный и актовый залы. Территорию комплексно благоустроят: поставят спортивные и игровые площадки, организуют зоны общешкольных мероприятий и отдыха.

Ввод нового корпуса позволит организовать обучение детей в одну смену.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.