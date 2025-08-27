Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Бронницах готов более чем на 80%

Продолжается возведение физкультурно-оздоровительного комплекса в Бронницах. Контроль строительства осуществляет Главгосстройнадзор Московской области — инспекторы ведомства проверили стройплощадку. На объекте уже выполнено свыше 81% работ: идут фасадные и внутренние отделочные работы, монтаж инженерных систем и оборудования, благоустройство территории. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В комплексе площадью более 2,1 тыс. кв. м предусмотрены различные направления физической активности: тренировки по баскетболу, волейболу, футболу, теннису и настольному теннису, занятия фитнесом и силовыми упражнениями на современных тренажерах. Максимально возможная нагрузка по каждому направлению варьируется: спортивный зал рассчитан на 24 человека в смену, фитнес-зал — на 7 человек, зона силовых тренировок — на 15 спортсменов одновременно. Перекусить и отдохнуть после занятий можно будет в кафетерии, рассчитанном на 24 посадочных места.

Особенность объекта — эллинг для хранения плавсредств, способный вместить более двух сотен каноэ и байдарок.

Строительство ведется в рамках нацпроекта «Семья» — проект рассчитан на повышение доступности спортивной инфраструктуры и укрепление здоровья семей. Завершить работы планируют в третьем квартале 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.