Новый дом в мкр Рекинцо-2 Солнечногорска ввели в эксплуатацию

Новый дом в микрорайоне Рекинцо-2 в городском округе Солнечногорск введен в эксплуатацию. Новоселами станут 147 семей проживающих в аварийном жилом фонде. Уже выдано разрешение на ввод дома в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

5-секционное здание общей площадью более 3 769 тыс. кв. метров рассчитано на 147 квартир. Дом в мкр. Рекинцо-2 возвели в рамках регпрограммы по президентскому нацпроекту «Жилье и городская среда».

В помещениях выполнена внутренняя отделка, установлена сантехника, электроплиты и пожарные извещатели. В настоящий момент здесь ведется благоустройство прилегающей территории. Во дворе обустраивают зоны отдыха, игровые и спортивные площадки.

Московская область лидер по вводу жилья в России. По итогам первого квартала 2024 года в Московской области ввели в эксплуатацию 2,7 млн кв. м жилья. Из них — 0,3 млн пришлись на многоквартирные дома и 2,4 млн — на объекты индивидуального жилищного строительства. Это самый высокий показатель среди регионов — 9% от общего ввода жилья по стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. м.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.