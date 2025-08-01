Новый бассейн появится в одном из детских садиков Богородского округа появится новый бассейн

Продолжаются ремонтные работы в стенах дошкольного учреждения центра образования № 35 села Кудиново Богородского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

К настоящему моменту выполнены все общестроительные работы, работы по черновой отделке. Обустроены все наружные коммуникации, завершаются работы по окраске фасада.

В данный момент осуществляется укладка линолеума, окраска стен, монтаж сантехнических и электротехнических приборов. Также идет сборка мебели и оборудования пищеблока. Продолжаются работы по благоустройству территории детского сада. В работах задействованы 78 человек. Общая строительная готовность составляет 73%.

В связи с возникшим отставанием от графика производства работ подрядчик увеличил число рабочих на площадке и темп выполнения работ.

Отдельный интерес у жителей и родителей вызывает полная реконструкция бассейна, который начнет функционировать в стенах дошкольного отделения ЦО № 35 после капитального ремонта. Уже завершены черновые работы. Закуплено новое оборудование, ведется монтаж.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.