Новые спорткомплексы с бассейнами появятся на востоке и юго-востоке Москвы

Два новых спортивных комплекса с бассейнами возведут на юго-востоке и востоке Москвы. Каждый из них сможет принять более 100 человек за смену, сообщается на сайте мэра столицы.

Один спорткомплекс построят в районе Выхино-Жулебино. Он будет находиться на пересечении улиц Привольной и Авиаконструктора Миля. Площадь объекта составит 8,6 тыс. кв. м. Посетителям будут доступны бассейны, ледовое поле, зал общей физической подготовки, раздевалки

Кроме того, в спорткомплексе разместят медицинские, технические и административные помещения. Его смогут посещать более 204 человек в смену.

Еще один спорткомплекс площадью 4 тыс. кв. м возведут в районе Восточный по адресу: улица 9 Мая, владение 28. В здании будут расположены два бассейна, зал общей физподготовки, раздевалки, а также буфет и другие помещения. Спорткомплекс сможет принять 116 человек за смену.

Спортобъекты проектируют, учитывая современные стандарты. Город уделяет данной инфраструктуре особое внимание.

Ранее стало известно, что спортивный комплекс появится в Ново-Переделкине по программе КРТ. Для этого будут реорганизованы три участка общей площадью 8,77 га.