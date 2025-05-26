Ефимов: спортивный комплекс появится в Ново-Переделкине по программе КРТ

Три участка общей площадью 8,77 га в Западном административном округе столицы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В течение пяти лет назначенный городом оператор проведет редевелопмент трех участков общей площадью 8,77 гектара в районе Ново-Переделкино Западного административного округа. По программе КРТ там возведут новый квартал со сбалансированной застройкой. Среди объектов, которые построят, к примеру, будет спортивно-развлекательный комплекс. Горожане смогут проводить там досуг и заниматься физкультурой и спортом. Вложения в развитие площадок оцениваются примерно в 27,13 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 654,6 миллиона рублей. В результате реализации проекта будет создано более 1,5 тысячи рабочих мест», — уточнил вице-мэр.

Участки расположены на пересечении Боровского шоссе и Приречной улицы вблизи станции метро «Боровское шоссе». Рядом также находятся Чоботовский лес и природный заказник «Долина реки Сетуни».

«На данных площадках возведут 138,5 тысячи квадратных метров недвижимости. Там появятся комфортное жилье и объекты общественно-делового назначения. В частности, планируется строительство инфраструктуры для размещения офисов, магазинов, кафе, отделений банков. Все участки озеленят, благоустроят и подведут к ним дороги», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что принято решение о комплексном развитии территории на западе Москвы.