Новые школа и детский сад появятся в жилом квартале в Коммунарке

Специалисты возвели детский сад в жилом квартале в Коммунарке, а в будущем построят здесь еще одно дошкольное учреждение. Кроме того, завершается строительство большой школы, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

Детский сад на 300 мест появился на улице Александры Монаховой. Он открыл свои двери 1 сентября. Он рассчитан на 12 групп. Внутри есть музыкальный и физкультурный залы, а снаружи — прогулочные зоны с беседками и две спортивные площадки.

Рядом с этим дошкольным учреждением строится еще один детсад. Он также будет рассчитан на 300 малышей. Работы завершаться в следующем году.

Также в районе подходит к концу строительство школы на 1100 мест. Здесь будут учиться как младшие классы, так и старшие. На территории появится стадион с футбольным полем, площадки для волейбола и баскетбола и зоны воркаута.

В жилом квартале, расположенном между улицей Академика Семенова и трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, есть уже пять детсадов, две школы, а также детская и взрослая поликлиники.

Ранее стало известно, что 58 объектов социнфраструктуры построили в Москве с начала года. В столице также возвели 41 образовательный и шесть спортивных объектов.