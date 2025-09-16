Ефимов: 58 объектов социнфраструктуры построили в Москве с начала года

С начала текущего года в столице возвели порядка 58 зданий социальной инфраструктуры, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объекты построены за счет бюджетных и внебюджетных средств.

«В Москве возводят недвижимость как за счет инвесторов, так и в рамках столичной Адресной инвестиционной программы. С января по август 2025 года в городе построили 58 объектов социального назначения площадью почти 480 тыс. кв. м. Из них примерно 90 тыс. кв. м — объекты здравоохранения. За восемь месяцев текущего года в Москве также возвели 41 образовательный и шесть спортивных объектов. Благодаря новым школам и детским садам в городе появилось более 17 тыс. мест», — подчеркнул вице-мэр.

Объекты социальной инфраструктуры возводятся как в сложившихся районах, так и рядом с новой жилой застройкой, чтобы у горожан была вся необходимая инфраструктура рядом с домом.

«С начала года девелоперы построили 35 социальных объектов, среди которых 30 зданий для образовательной деятельности, три — для спортивной и два — для лечебно-оздоровительной. К примеру, в районе Бирюлево Восточное появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Площадь пятиэтажного здания составила более 7 тыс. кв. м. Здесь предусмотрены залы для групповых занятий и тренажерный зал, общий бассейн длиной 25 м и административные помещения», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Строительный цикл социальных объектов проходил под контролем Мосгосстройнадзора.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал (https://www.mos.ru/mayor/themes/13332050/) о строительстве образовательного комплекса в Даниловском районе.

Возведение в мегаполисе социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни (https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/)».