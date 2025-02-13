Новые правила регистрации земельных участков в РФ вступят в силу 1 марта

С марта в России нельзя будет заключать сделки, ставить на кадастровый учет и оформлять право на здание на земельных участках без точно учтенных и зарегистрированных в ЕГРН границ, сообщает «Царьград» .

Как уточнили в Росреестре, это новая редакция статьи 26 закона о регистрации недвижимости: она позволит снизить уровень мошенничества в сфере земельной недвижимости.

Теперь продавцы больше не смогут показывать чужие земельные участки или территории, которые не являются их частью. Снизится число конфликтов между собственниками, владельцы меньше будут обвинять соседей в захвате земли.

Ранее доктор экономических наук Надежда Капустина, комментируя новый закон, заявила, что он впервые позволит четко определить понятие неосвоенных земельных участков и установит конкретный трехлетний срок для работы на них.