Новые дома в подмосковном квартале «Новое Пушкино» поставлены на кадастр

Новые дома в квартале «Новое Пушкино» поставлены на кадастровый учет. Теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Постановка на кадастр стала возможной благодаря работе Министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области.

Адрес: Московская область, Пушкинский г. о., ул. Александра Меня, д. 3, д. 5

Кадастровый номер: 50:13:0050418:15085;

Кадастровый номер: 50:13:0050418:14575.

Дома общей площадью 54,2 тыс. кв. метров включают квартиры с лоджиями и отдельными гардеробными, кухнями-гостиными, мастер-спальнями с нишами под гардероб, гостевыми санузлами. Доступны варианты с чистовой отделкой. Во всех корпусах оборудованы колясочные.

В просторном внутреннем дворе площадью 14 тыс. кв. м расположены детские площадки и зона воркаут с отдельным пространством для игры в настольный теннис. Рядом с новыми корпусами проложен прогулочный бульвар протяженностью 500 метров с местами для тихого отдыха и занятий спортом. Здесь высажены хвойные и лиственные деревья, кустарники и декоративные растения в концепции всесезонного цветения: сосна, орех, клен, липа, клен, черемуха, яблони, розы, можжевельник, спирея и барбарис.

В квартале построены и введены в эксплуатацию два детских сада и две общеобразовательные школы.

«Новое Пушкино» — «5-минутный город» с собственной развитой инфраструктурой, где все необходимое есть в пешей доступности. Жилой квартал расположен вблизи Северного лесопарка и Учинского водохранилища. Всего в квартале «Новое Пушкино» 44 корпуса, 29 из них уже построены, продажи открыты в шести домах. На первых этажах работают зоомагазины, барбершопы, продуктовые супермаркеты, аптеки, кафе и пекарни.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.