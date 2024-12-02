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Новую поликлинику откроют для жителей ЖК «Люберецкий» в 2025 году

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели проверку хода строительства поликлиники в жилом комплексе «Люберецкий». ЖК расположен в 12-м микрорайоне города Люберцы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В настоящее время на стройплощадке рабочие заняты устройством внутренних перегородок, монтажом фасадов и кровли, а также внутренних инженерных систем и оборудования. Ориентировочная готовность поликлиники уже превышает 65%.

Общая площадь девятиэтажной поликлиники составляет 64 тыс. кв. м. Учреждение здравоохранения рассчитано на 300 посещений в смену: 200 мест предназначены для взрослых пациентов и 100 — для детей. Входные группы детского и взрослого отделений запроектированы раздельными.

Для взрослого населения предусмотрены физиотерапевтическое, консультативно-врачебное и акушерско-гинекологическое отделения. А также процедурный блок, кабинеты функциональной и лучевой диагностики.

Маленькие пациенты смогут воспользоваться консультативно-врачебным отделением, процедурным блоком, кабинетами функциональной диагностики, а также рентгенодиагностическими и флюорографическими кабинетами.

Возводить поликлинику начали в мае 2023 года. Ожидается, что строительство завершат в третьем квартале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.