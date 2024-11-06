Новостройки в Москве подорожали на 21,5% за год

Средняя цена на квартиры в новостройках Москвы выросла на 21,5% за год. По итогам третьего квартала 2024 года стоимость одного квадратного метра составила 591 тыс. рублей, сообщает Lenta.ru .

Вырос и средний бюджет сделки — на 23,3%. Он составил 33,9 млн рублей за среднюю площадь лота в 57,5 кв. м. При этом спрос упал на 39,8%, а предложение выросло на 5,2%.

У покупателей снизился интерес к покупке жилья из-за изменений условий семейной и льготной ипотек, отменой IT-ипотеки и повышением ключевой ставки.

Ранее профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков заявил, что к концу 2024 года на вторичном рынке жилья будет заметно активное снижение цен. Прогнозируется, что квартиры подешевеют на 10%.