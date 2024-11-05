Эксперт Кулаков: цены на вторичное жилье упадут на 10% к концу 2024 года

К концу 2024 года на вторичном рынке жилья будет заметно активное снижение цен. Прогнозируется, что квартиры подешевеют на 10%, сообщил агентству «Прайм» профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.

По данным эксперта, на фоне завершения программы льготной ипотеки и повышения ключевой ставки рынок вторичной недвижимости пока что не показал снижения цен. Это связано с тем, что собственники, находясь в ожидании повышения спроса на «вторичку», не торопились снижать стоимость квартир.

Однако спрос на рынке вторичной недвижимости, вопреки ожиданиям собственников, не вырос. Эксперт связал это с тем, что для покупки жилья большинству людей потребуется кредит, но из-за высоких для долгосрочных кредитов ставок они не торопятся брать его. Кулаков отметил, что в целом в этом году покупательная активность упала на 18% по сравнению с прошлым годом.

При этом, по словам эксперта, ближе к концу года ситуация на рынке вторичной недвижимости изменится. Прогнозируется снижение цен на «вторичку» до 10%. В связи с этим эксперт посоветовал копить деньги на жилье, так как ставки по депозитам этому способствуют.

Также Кулаков добавил, что рассчитывать на обвал при этом не стоит. Сейчас собственники предпочитают сдавать квартиры, пока не сформируется устойчивый покупательский спрос. По словам эксперта, за последний месяц рост арендных ставок на «однушки» увеличился на 10%.

Ранее стало известно, что в октябре 2024 года объем выдачи ипотеки снизился на 45-50%. Это связано с отменой программы льготной ипотеки.