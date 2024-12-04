Новостройка для переселенцев из аварийного жилья появится в Подмосковье в 2025 г

В районе Коммунистической площади в Озерах ведутся работы по строительству пятиэтажного жилого дома. Квартиры в нем получат переселенцы из аварийного жилья, сообщает пресс-служба администрации горокруга Коломна.

Строители ведут монолитные работы по устройству фундамента многоквартирного дома, проводят бетонирование фундаментной плиты.

Согласно проекту, здесь появится пятиэтажка из 7 секций, в которых будет 193 квартиры. Общая жилая площадь здания — 7,9 тыс. кв. м.

Работы проходят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Завершить строительство дома в Озерах планируют до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.