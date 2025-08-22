Новая школа в Подольске откроется в 1 сентября

Завершено строительство новой школы в Климовске городского округа Подольск. Первых учеников она примет 1 сентября 2025 года. Трехэтажное здание войдет в структуру СОШ № 1 и существенно ее разгрузит, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

В здании разместится начальная школа на 400 мест, а также здесь будут учиться 700 учащихся средних и старших классов. В распоряжении учителей и школьников будут 47 кабинетов с испытательными лабораториями, два спортзала, медицинский блок, столовая на 550 мест, актовый зал на 400 зрителей и библиотечно-информационный центр с ИТ-зоной. В школе большое внимание уделят предпрофильному и профильному обучение. Планируется открыть социально-экономические (предпринимательские), технологические (цифровые), естественнонаучные и гуманитарные классы.

Появятся кружки по программированию и робототехнике, секции по легкой атлетике, баскетболу, волейболу, самбо.

На пришкольной территории создано спортивное ядро с футбольным полем и беговыми дорожками, а также обустроены игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

Образовательный процесс будет осуществляться в одну смену.

Ранее губернатор Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают реализовывать программу по капремонту школ. В Серпухове установили рекорд.

«Большие программы в некоторых городах идут. Ну, прежде всего Серпухов — наверное, рекордное количество школ одновременно ремонтируется. Понятно, что это территория особого контроля, потому что подвести мы не можем. 1 сентября все идут в школу», — подчеркнул Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.