Проведенный опрос показал, что в большинстве случаев семьи с тремя и более детьми обращают внимание на следующие критерии при выборе квартиры: цена (44%), площадь: в приоритете просторное жилье (34%), хорошая звукоизоляция (41%), хорошая локация и развитая инфраструктура (33%), сообщили РИАМО в пресс-службе компании Level Group.

При этом транспортную доступность и близость к работе респонденты называли только в 29% случаев.

В планировке квартиры для многодетных важно сделать отдельные детские (43%), просторную кухню (34%) и гостиную (33%), большую ванную (29%), а еще оборудовать несколько санузлов (19%).

По словам респондентов, в квартире мечты они еще хотели бы иметь мастер-спальню (41%), большую гардеробную (32%), просторную игровую (20%), ванну с панорамными окнами (27%).

Опрошенные отметили, что хотели бы иметь свое пространство на открытом воздухе: 30% мечтают купить квартиру с террасой или патио на первом этаже, 7% — с зимним садом с большим количеством растений. Отдельный вход в квартиру с улицы хотели бы 12% многодетных.

Еще среди значимых критериев городского жилья они назвали атмосферу добрососедства (20%) зеленый район с парками и зонами для отдыха (11%), близость коворкингов (9%). При этом дизайнерский интерьер и красивый вид из окна для таких семей наименее важны.

Ранее генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко в ходе расширенного заседания президиума Госсовета предложил субсидировать покупку квартир большей площади для семей с детьми. Он отметил, что структура жилья, которое сейчас строят, не соответствует спросу — 60% составляют однокомнатные квартиры.