Нейроинспектора 2.0 готовят к работе в Главгосстройнадзоре Подмосковья

Уже к концу этого года информационную открытость застройщиков, которые возводят объекты по договорам долевого участия в Подмосковье, будет проверять Нейроинспектор 2.0: это симбиоз робота и искусственного интеллекта. Главгосстройнадзор Подмосковья внедряет в свою работу гиперавтоматизацию, которая, трансформируя процессы, делает их быстрее и умнее, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Все пакеты документов, которые по закону должны размещать застройщики в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) будет извлекать и анализировать гибрид — программный робот RPA и Искусственный Интеллект. При этом, робот станет «руками» — именно RPA будет проходить путь инспектора в системе ЕИСЖС, извлекая необходимые документы, а ИИ — «мозгом», проверяя правильность размещенной информации, ее полноту и сроки.

В среднем на проверку одного комплекта и направление результатов, а это 31 документ, у инспектора уходит до 4 часов. При том, что ежегодно Управление контроля за долевым строительством Главгосстройнадзора проверяет порядка 15 тыс. документов по более, чем 500 строящимся объектам.

Привлекая к этой работе Нейроинспектора 2.0 ведомство сведет к минимуму время проверки, исключит человеческий фактор, а проверки информационной открытости могут проводиться в круглосуточном режиме.

Уже сегодня Главгосстройнадзор ведет настройку робота, затем протестирует его и подключит к ИИ. Запустить Нейроинспектора 2.0 в работу планируют в ноябре 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.