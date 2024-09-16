Назван самый безопасный способ получения денег при продаже квартиры

Сегодня самыми актуальными и безопасными в сделках купли-продажи квартир на вторичном рынке являются такие инструменты расчетов, в рамках которых перевод денежных средств проводится полностью в безналичной форме, сообщила РИАМО заместитель руководителя юридического департамента компании «ТСН Недвижимость» Елена Сунцова.

«По формату это может быть аккредитив, эскроу-счет или так называемые сервисы безопасных расчетов», — сказала Сунцова.

Она пояснила, что суть оплаты с помощью аккредитива заключается в том, что в день сделки продавец переводит денежные средства со своего счета на открытый в банке аккредитив, а его раскрытие производится только после государственной регистрации перехода права собственности на объект недвижимости к покупателю.

«В данном случае получение денежных средств продавцом происходит в безналичном порядке, является абсолютно прозрачным и подтверждается платежными документами банка. Многие банки предлагают очень похожие на аккредитив инструменты, которые проводятся их дочерними структурами с использованием так называемой процедуры безопасных расчетов. Наиболее известным из них является номинальный счет „Домклик“», — уточнила эксперт.

Сунцова разъяснила, что такой счет используется при заключении сделок в Сбербанке. Есть также экосистема «Метр квадратный», которую применяют в ВТБ. Форма расчета по таким схемам близка к аккредитивной форме.

«В день сделки денежные средства размещаются на номинальный/накопительный счет, блокируются на нем до момента регистрации перехода права собственности и переводятся на расчетный счет продавца, указанный в договоре купли-продажи, только после государственной регистрации перехода права собственности к покупателю», — добавила она.

Эскроу-счета

Специалист отметила, что также очень похожим на аккредитив является форма расчета через эскроу-счет банка. Многие думают, что подобная схема доступна только при покупке новостроек, однако ее также можно применять в сделках со вторичной недвижимостью.

«В таком случае так же, как и при аккредитиве, в день сделки деньги размещаются на эскроу-счете банка и переводятся на расчетный счет продавца только после государственной регистрации перехода права собственности на объект», — рассказала Сунцова.

Она резюмировала, что расчеты с использованием безналичной формы являются не только самыми надежными, но и менее затратными для покупателей.

«Стоимость аккредитива, эскроу или номинального счета составляет сегодня от 2 до 4 тыс. руб. Для сравнения, стоимость аренды индивидуального банковского сейфа, с помощью которого можно провести расчеты за покупку квартиры в наличной форме, составляет от 6 до 14 тыс. руб.», — заключила эксперт.