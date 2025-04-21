Научный сотрудник из Подольска купила квартиру по соципотеке

Научный сотрудник из городского округа Подольск, приняв участие в программе «Социальная ипотека», приобрела квартиру для своей семьи. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Мария Левченко работает в «ФИЦ — Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства имени академика Л. К. Эрнста». Ее стаж составляет 6 лет. По словам обладательницы сертификата, она еще со школы интересовалась биологией и посещала кружок при Зоологическом музее МГУ. Затем поступила в Тимирязевскую академию, а после практики в институте животноводства пришла туда работать.

«Я работаю научным сотрудником в отделе популяционной генетики и генетических основ разведения животных. Сейчас мы занимаемся в том числе определением технологических свойств молока. Мне нравится моя работа тем, что есть полет для творчества, но в то же время мы используем четкий математический подход. Моя сфера — это огромное поле для изучения нового», — отметила Мария.

О «Социальной ипотеке» научный сотрудник узнала от коллеги и тоже решила принять участи в программе. Поскольку она жила в Москве, а на работу ездила в Подольск, то решила приобрести квартиру как раз поближе к институту.

«Квартира в Подольске позволит не тратить время на дорогу до работы. Наша „двушка“ находится в том районе, где я и хотела жить изначально. Здесь хорошая инфраструктура, удобная транспортная доступность, недалеко станция МЦД. Сейчас мы с мужем делаем ремонт, хотим переделать квартиру полностью под себя, чтобы нам было комфортно», — рассказала участница программы.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области: (https://minzhil.mosreg.ru/dokumenty/socialnaya-ipoteka/10-06-2021-09-37-18-vnimanie-uchastnikam-programmy-sotsialnaya-ipoteka).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.