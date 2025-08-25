Научный сотрудник из Лобни купила квартиру по «Соципотеке»

Программа «Социальная ипотека» помогла научному сотруднику из Лобни приобрести жилье для своей семьи, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Юлия Печегина работает в лаборатории физиологии сельскохозяйственных растений ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса». По словам обладательницы сертификата, она подала заявку и прошла по конкурсу на должность научного сотрудника молодежной лаборатории физиологии сельскохозяйственных растений, созданную в рамках Нацпроекта «Наука и университеты» в ноябре 2022 года.

«Мой общий трудовой стаж составляет 9 лет, а конкретно в институте кормов я работаю почти три года. На данный момент веду активную научную работу, изучаю однолетние и многолетние кормовые культуры, провожу полевые и лабораторные опыты», — рассказала участница программы.

Юлия с мужем переехала в Подмосковье из Белгорода. Поэтому, когда из интернета узнала о программе «Социальная ипотека», решила принять в ней участие. Научный сотрудник уже переехала в новую квартиру.

«Мы приобрели жилье в Лобне, в относительно новом микрорайоне Катюшки. Здесь развитая инфраструктура и хорошая транспортная доступность. Мы с мужем уже переехали. Брали «вторичку», поэтому потихоньку делаем ремонт, который нам понравится. Очень благодарны за такую программу!», — отметила Юлия.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.