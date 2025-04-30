Найдены элитные квартиры магистра «Что? Где? Когда?» Друзя в Петербурге

У магистра клуба «Что? Где? Когда?» Александра Друзя нашли две элитные квартиры, которые расположены в центре Санкт-Петербурга, сообщает SHOT .

Площадь одного жилья составляет 80 кв. м. Квартира находится на улице Жуковского, возле станции метро «Площадь Восстания». Ее стоимость — 22 млн рублей.

Вторая квартира, которая расположена на улице Рубинштейна, еще больше по площади — 180 кв. м. Она оценивается в 55 млн рублей.

При этом на легенду клуба «Что? Где? Когда?» зарегистрирована всего одна машина — Volkswagen Polo 2011 года. Известно, что Друзь на ней почти не ездит.

Ранее стало известно, что Друзь получает до 1 млн руб за один вечер на корпоративах «Что? Где? Когда?». При этом участник клуба на пенсии.