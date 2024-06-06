Наибольшее число лотов выставлено на торги в Волоколамске, Кашире и Щелкове

С 27 мая по 31 мая 2024 года, комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 125 объектов. Наибольшее количество лотов — в Волоколамском округе, Кашире и Щелкове, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в заявочной кампании в Волоколамском округе — 44 лота, в г. о. Кашира — 25 лотов, а в г. о. Щелково — 27 лотов.

Стоит отметить, что с начала года передано на аукционе: в Волоколамском округе в аренду 51 земельный участок, в собственность 21 земельный участок; в г. о. Кашира в аренду 23 земельных участка, в собственность 6 земельных участков; в г. о. Щелково в аренду 44 земельных участка, в собственность 3 земельных участка.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте портала ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.