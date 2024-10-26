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На ВДНХ отреставрировали 38 объектов культурного наследия за 10 лет

На ВДНХ отреставрировали 38 из 49 объектов культурного наследия за 10 лет. Это скульптуры и памятники, исторические павильоны, фонтаны и т. д., сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

На данный момент специалисты ведут работы на шести объектах культурного наследия федерального значения. Привели в порядок деревянные скульптуры авторства Льва Кардашева в рамках реставрации павильона № 67 «Советская печать». Специалисты восстановили утраченные фрагменты.

Подходит к концу реставрация павильона № 8 «Юные натуралисты». Все подлинные исторические конструкции специалисты сохранили и возвратили остекление купола. Также были воссозданы люстры, барельефы и терраццо.

Работы продолжаются в павильоне № 6 «Химия». Там воссоздают исторические витражи из стеклянных деталей. Также была восстановлена скульптура «Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР».

Новый этап реставрации деревянных скульптур павильона № 67 начался на ВДНХ в августе. Это единственный павильон выставки, декорированный деревянными скульптурами.