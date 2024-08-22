Новый этап реставрации деревянных скульптур павильона № 67 начался на ВДНХ

На ВДНХ стартовал новый этап реставрации деревянных скульптур павильона № 67 «Советская печать». Они являются единственными в своем роде на главной выставке страны, сообщила заместитель мэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

По ее словам, это скульптурная композиция — основное украшение павильона. Ее создал Лев Кардашев. Эксперты уже выбрали подходящую методику реставрации и приступили к основным работам. При воссоздании недостающих фрагментов будет использована техника резьбы 1950-х годов. Это необходимо для сохранения изначальной стилистики.

На фасаде здания установлены фигуры крестьянки с книгой и рабочего с разводным ключом, рядом — две сосны с пушистой хвоей и чайки. Позади них — барельеф, где изображены сцены из жизни тружеников села. Вместе они символизировали главные отрасли экономики Карело-Финской ССР: земледелие, животноводство, лесную промышленность и рыболовство.

Специалисты устранят повреждения, укрепят дерево и покроют его защитными средствами. Работы проведут под контролем московского Департамента культурного наследия.

Реставрация самого здания павильона ведется полным ходом. Специалисты демонтировали поздние перегородки, расчистили стены и привели в порядок кровлю. Мастера восстанавливают деревянный барельеф, декор фасада, гранитную облицовку колонн и резные двери.

В дальнейшем специалисты воссоздадут гипсовые барельефы, лепной декор портала главной двери, потолочную розетку, светильники, напольное покрытие в вестибюле и на площадках между этажами. После завершения реставрации в павильоне № 67 создадут универсальное выставочное пространство.

Павильон № 67 «Советская печать» признан объектом культурного наследия федерального значения. Здание, которое изначально называлось «Карело-Финская ССР», построили в 1954 году по проекту архитекторов Фарида Рехмукова и Алексея Резниченко. Колонны портика облицевали красным гранитом, а интерьеры украсили элементами из карельской березы.

Фронтон павильона венчал резной деревянный герб республики. Затем вместо него установили герб Академии наук СССР. Впоследствии тематика павильона менялась несколько раз. Экспозиция «Советская печать» разместилась в здании в 1967 году.

В этом году ВДНХ отмечает 85-летний юбилей. В 2014 началась масштабная программа возрождения комплекса. За 10 лет удалось восстановить 80% расположенных здесь памятников архитектуры.