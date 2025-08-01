На Центральном стадионе в Волоколамске уложили новое искусственное покрытие

Реконструкция Центрального стадиона в Волоколамске продолжается. На поле уложили новое искусственное поле, начали асфальтировать беговые дорожки и устанавливать оборудование для ГТО. Глава Волоколамского округа Наталья Козлова проверила ход работ по обновлению стадиона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С новым покрытием поле заметно преобразилось. Глава Волоколамского округа Наталья Козлова проверила работы по обновлению Центрального стадиона.

Сейчас работа идет на спортивных площадках для волейбола и баскетбола. Параллельно начали асфальтирование беговых дорожек. Не забыли и о тех, кто стремится к здоровому образу жизни и выполнению нормативов ГТО. На специальной площадке устанавливается современное оборудование, которое позволит каждому желающему проверить свои силы и подготовиться к сдаче нормативов.

Работы проводят по федеральному проекту «Спорт — норма жизни», направленному на развитие спортивной инфраструктуры в регионах.

«Обновленный стадион станет центром притяжения для всех любителей спорта и здорового образа жизни нашего округа», — сказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.