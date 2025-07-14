На территории бывшего шелкового комбината в Наро-Фоминске стартовала реновация

Исторический центр Наро-Фоминска — территория бывшего шелкового комбината 1840 года постройки постепенно наполняется жизнью. Это часть большого проекта реновации всей территории бывшего комбината. Здесь уже полностью восстановили здание бывшего трепального цеха, также построят деловой центр и жилой комплекс, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

«Программа реновации позволяет получить людям комфортное и доступное жилье. Для нас это очень важно, ведь зачастую социально не защищенные слои населения попадают в трудные условия. Хочется, чтобы люди могли пользоваться комфортной и доступной городской средой», — отметила коммерческий директор компании-застройщика Надежда Луценко.

Жителей Наро-Фоминска, чьи дома признали непригодными для проживания, расселят по программе реновации. После этого аварийное жилье снесут.

«В Наро-Фоминском городском округе 38 домов признаны аварийными. 25 домов из них вошли в программу, также 7 домов вошли в договор комплексного развития территории», — рассказал заместитель главы Наро-Фоминского г. о. Андрей Ковалько.

Всего в Наро-Фоминске 293 квартиры, где проживают 700 человек, чьи дома признаны непригодными для проживания. Многие из них получат квартиры в новом комплексе. Сейчас проект находится на этапе полного согласования. На месте проводят геологоразведочные и проектные работы. Также обсуждают с жителями, что еще необходимо сделать.

«Будут созданы условия для социальной сферы, это будут школы, детский сад, медцентр», — отметила Луценко.

Программа по реновации действует в Московской области с 2021 года. Благодаря ей жителей, проживающих в аварийных домах, расселяют по всему региону. Строительство нового жилья в Наро-Фоминске начнется с 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.