На стройплощадке детсада в ЖК «Мытищи Парк» завершают каменную кладку

В жилом комплексе «Мытищи Парк» строят второй детский сад для 450 воспитанников. В данный момент полностью готов монолитный каркас и завершаются кладочные работы. Строительная готовность будущего детского сада достигла 38%. Группа «Самолет» возводит соцобъект в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Новый объект социальной инфраструктуры расположится на улице Силикатная на территории 1,7 га. Открытие дошкольной образовательной организации обеспечит рабочими местами 54 человека.

Внешний облик здания разработан в соответствии с дизайн-кодом проекта «Оттенки севера», где преобладают холодные тона и динамичная геометрия, навеянная образами айсбергов. Эта концепция воплотится в фасадах, выполненных в бело-серо-голубой гамме и украшенных геометрическими узорами на отдельных блоках. Кровля станет своеобразным «пятым фасадом», органично завершая архитектурный образ детского сада.

В здании общей площадью 5,8 тыс. кв. метров создадут комфортные условия для пребывания малышей. Всего здесь расположится 18 групп дневного пребывания по 25 детей. В каждой групповой ячейке предусмотрена игровая, буфетная, спальня и санузел. Для всестороннего развития малышей в здании появятся просторные музыкальный и физкультурный залы, два кружковых помещения для творческих занятий, а на первом этаже оборудуют медицинский блок с процедурной и полноценный пищеблок для приготовления еды. Для комфортного передвижения всех групп населения входы в здание расположится в один уровень с землей, а внутри оборудуют широкие коридоры, лифт и специальные санузлы.

На территории детского сада предусмотрены игровые площадки для каждой группы с перголами, защищающими от солнца и осадков. Здесь разместят оборудование, адаптированное для детей разного возраста: песочницы, столики, домики-беседки, меловые доски для рисования и стенды для игры в крестики-нолики. Для активных игр и занятий физкультурой оборудуют две площадки с балансирами, лабиринтами и гимнастическим комплексом. Благоустройство двора дополнят молодые лиственные и хвойные деревья, кустарники, газон и цветники.

Жилой комплекс «Мытищи Парк» расположился на северо-востоке Московской области, в 7 км от МКАД. Рядом находятся железнодорожная станция «Строитель» и крупные природные объекты – Пироговский лесопарк и национальный парк «Лосиный остров». На территории проекта уже построен и открыт детский сад для 200 малышей и школа для 1 100 учащихся. Помимо детского сада для 450 воспитанников, сейчас в комплексе возводится школа на 850 мест и многоуровневый паркинг на 810 машино-мест.

В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфрастуруру в рамках комплексн6ого развития территорий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.