На стадионе «Строитель» в Клину приступили к устройству ковра футбольного поля

На улице Чайковского в Клину продолжается капитальный ремонт стадиона «Строитель», старейшего в округе. Подрядчик приступили к устройству ковра футбольного поля, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Проект осуществляется в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» с финансированием из регионального бюджета.

Площадь объекта более 15,5 тыс. кв.м

«На площадке задействовано 48 рабочих и 5 единиц техники. Ведется устройство вентфасадов двух административных зданий, чистовая отделка во внутренних помещениях, устройство дренажных лотков и колодцев, основания под спортивное ядро и трибун на 1 тыс. мест. Подрядчик приступил к устройству ковра футбольного поля. Общая стройготовность по выполненным работам составляет 65%.

В ближайших планах: укладка искусственного покрытия на футбольном поле с подогревом, обустройство беговых дорожек, завершение обновления зрительских трибун и ремонта спортзалов и раздевалок, замены инженерных сетей и сантехники в административных зданиях, обновление освещения и благоустройство территории.

Открыть обновленный стадион планируется в 2026 году.

После открытия стадион «Строитель» будет доступен для тренировок и матчей в любое время года и при любой погоде.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.