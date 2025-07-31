На стадионе «Спартак» в Луховицах завершились монолитные работы

В Луховицах продолжается реконструкция стадиона «Спартак». Главный этап – монолитные работы – завершился. Но дел еще много. Строительная готовность объекта пока не достигла 50%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы на «Спартаке» стартовали в начале 2024 года. Старый стадион подрядчики демонтировали. На его месте появилось новое здание. Оно готово. На стройплощадке каждый день работают до 45 человек, задействована техника.

«Ведется кладка, благоустройство начали делать. Наружные сети водоснабжения и водоотведения на 90% закончены, по ним осталась врезка. У нас предстоят работы по монтажу металлоконструкций – кровли. Сложностей нет, реконструкция идет в штатном режиме», – сказала производитель работ на объекте Елена Перепелкина.

Также строители в самом здании делают перегородки и приступают к благоустройству территории. Работы ведутся по графику. Строительные мероприятия завершатся к декабрю этого года.

«Главный этап уже позади. Здание «Спартака» возведено. Остаются отделка и благоустройство. Теперь силы бросили на благоустройство и отделочные мероприятия внутри постройки», – добавила Елена Перепелкина.

«Спартак» реконструируют при поддержке правительства Московской области и по Народной программе партии «Единая Россия». Округ софинансирует работы. Трибуна стадиона вместит 1,5 тыс. зрителей. Она будет крытой, так что болельщикам не помешают ни дождь, ни снег.

Под трибуной строители оборудуют административные помещения, спортивные и тренажерные залы, раздевалки. Футбольное поле сделают с искусственным покрытием. Еще проект предусматривает беговые дорожки и универсальную спортплощадку, парковку и шумозащитный экран. Хоккейной коробки не будет, но территорию стадиона зимой будут заливать под каток.

Стадион станет современным и создаст много возможностей для занятий спортом. Здесь, вопреки слухам, как и прежде, будут проводиться соревнования по мотогонкам на льду, которые горячо любимы жителями Луховиц.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.