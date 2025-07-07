На стадионе в Ликино-Дулеве выполняют армирование и заливку плиты под трибуны

На стадионе «Русич» в городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского округа продолжается активная фаза реконструкции. В данный момент здесь проводят армирование и заливку плиты под зрительские трибуны. Затем начнется возведение стен и колонн для раздевалок. Всего на объекте задействованы 32 строителя, сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году планируется выполнить основные виды работ: строительство игрового поля с синтетическим покрытием и охлаждением для игр в хоккей с мячом, трибун, баскетбольной площадки.

«Полностью завершение реконструкции «Русича» ожидается в июне следующего года», — сообщил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Основная задача — превратить стадион в универсальную спортивную арену, которую можно будет использовать круглый год: заниматься хоккеем, футболом, легкой атлетикой. Также важно обеспечить стадион всей необходимой инфраструктурой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.