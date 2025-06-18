На стадионе «Полет» в Лыткарине ведутся активные работы по капитальному ремонту

На территории лыткаринского стадиона «Полет» ведутся активные работы капитального ремонта. Сейчас на объекте ведутся земельные работы — подготовка основы для будущего футбольного поля. В 2025 году здесь заложат основу для системы подогрева. А в 2026 году, после реконструкции местной котельной, будет подключен подогрев поля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Также будут установлены трибуны с навесом, новое освещение, воркаут-зону, построят раздевалку и обустроят беговые дорожки. А главное футбольное поле будет искусственным, что позволит проводить тренировки регулярно в любое время года.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023–2027 годы» и президентского нацпроекта «Демография».

Срок окончания работ — 4 квартал 2025 года.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.