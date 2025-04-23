На Новом Арбате сохранят здание дома-книжки Совета экономической взаимопомощи

Здание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) на Новом Арбате сохранят в ходе создания нового кластера в центре Москвы, сообщает РБК .

По данным источника в комплексе градостроительной политики и строительства Москвы, объект ждет реконструкция. При этом точные сроки и перечень запланированных работ в настоящее время неизвестен.

Собеседник агентства из правительства Москвы добавил, что в настоящее время ведется разработка проектной документации.

Строительство дома-книжки СЭВ стартовало в 1963 году и завершилось в 1970-м. Главный корпус здания по форме напоминает два изогнутых крыла, соединенных центральным элементом. Конструкция также напоминает раскрытую книгу, поэтому здание получило название «дом-книжка».

В строительстве объекта участвовали страны-члены СЭВ. Так, специалисты из ГДР установили электротехнические системы, чешские компании смонтировали лифты, венгерские предприятия поставили мебель и аудиовизуальное оборудование, а потолок конференц-зала выполнен из польских алюминиевых конструкций. Генподрядчиков выступал «Мосстрой-4».

Ранее Театр Мастерская «12» известного кинорежиссера Никиты Михалкова открыл двери после реконструкции.