Театр Мастерская «12» Никиты Михалкова в Москве открыли после реставрации

Театр Мастерская «12» известного кинорежиссера Никиты Михалкова открыл двери после реконструкции. Спектакли в одном из самых технологичных театров в мире пройдут уже в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Пусть открытие новой сцены станет подарком для театралов. Надеюсь, что обновлённая Мастерская „12“ порадует нас полными залами и невероятными постановками. Желаю творческих успехов!» — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Работы по реставрации здания на Поварской улице, которое является объектом культурного наследия, стартовали в 2021 году. В процессе особое внимание было уделено сохранению и воссозданию исторических деталей. Сегодня театр готов принять зрителей.

Специалисты установили современный медиафасад над главным входом и уникальную систему иммерсионной акустики в большом зале-трансформере. На цокольном этаже театра был обустроен небольшой кинозал на 24 места. Кроме того, в Мастерской «12» есть собственная студия звукозаписи.

Новый театр открывает безграничные возможности для воплощения самых смелых режиссерских идей. Сейчас это не просто театральная площадка, а культурное пространство для экспериментальных постановок, фестивалей, концертов, кинопоказов и презентаций.

Ранее деятелям культуры Москвы вручили награды в честь профессионального праздника. Почетными работниками культуры столицы были признаны 19 человек.