Деятелям культуры Москвы вручили награды в честь профессионального праздника

сегодня в 17:23

В День работника культуры мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды представителям этой сферы деятельности.

Так, знака отличия «За безупречную службу городу Москве» удостоили директора Дома русского зарубежья им. А. Солженицына Виктора Москвина, замдиректора театра «ОКОЛО дома Станиславского» Ивана Сигорских, а также артиста Московского драматического театра им. Н. В. Гоголя Олега Гущина.

В честь праздника также деятелям культуры вручили благодарности. Их получили завотделом музейной педагогики Государственного музея А.С. Пушкина Лилия Ипатова, артисты Евгений Козлов и Алексей Маклаков, артистка Серафима Низовская, а также солистка Москонцерта Мари Карне.

Звания «Почетный деятель искусств города Москвы» были удостоены актрисы Алена Бабенко и Виктория Исакова. Почетными работниками культуры столицы были признаны 19 человек. Все они представляют разные организации.

«Спасибо, дорогие друзья, за высокий профессионализм, энтузиазм и беззаветное служение искусству», — написал мэр в Telegram-канале.

День работника культуры отмечается в России 25 марта. Это профессиональный праздник сотрудников музеев, театров, киноиндустрии и т. д.