На месте дома Ивлеевой предложили построить мастерскую гробов
Шоумен Борецкий готов отдать за дом Ивлеевой за 300 млн рублей
Шоумен Стас Барецкий предложил снести дом блогера Анастасии Ивлеевой за 300 млн рублей и построить там мастерскую по изготовлению гробов, сообщает NEWS.ru.
«Хочу купить дом Ивлеевой, который она выставила на продажу, в память о нашей любви и дружбе! Хочу открыть в этом доме мастерские по изготовлению гробов», — заявил артист.
Он добавил, что готов отдать за недвижимость 300 млн рублей — именно столько запросила блогер за свой коттедж.
Телеведущая решилась на продажу своего жилья после того, как в него несколько раз врывался вооруженный мужчина.