На месте дома Ивлеевой предложили построить мастерскую гробов

Шоумен Стас Барецкий предложил снести дом блогера Анастасии Ивлеевой за 300 млн рублей и построить там мастерскую по изготовлению гробов, сообщает NEWS.ru .

«Хочу купить дом Ивлеевой, который она выставила на продажу, в память о нашей любви и дружбе! Хочу открыть в этом доме мастерские по изготовлению гробов», — заявил артист.

Он добавил, что готов отдать за недвижимость 300 млн рублей — именно столько запросила блогер за свой коттедж.

Телеведущая решилась на продажу своего жилья после того, как в него несколько раз врывался вооруженный мужчина.