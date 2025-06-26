На Ларису Гузееву заявили в полицию из-за возможной аферы с виллами на Бали

На телеведущую и актрису Ларису Гузееву заявили в полицию, ее подозревают в причастности к афере с виллами на Бали, сообщает SHOT .

Телеведущую подозревают в возможном соучастии в мошенничестве. На нее подали заявление шесть россиян, они попросили проверить Гузееву.

Как считают пострадавшие, актриса причастна к обману людей, планировавших приобрести виллы на острове Нуса Пенида, на сотни тысяч долларов. Покупатели поделились, что предприниматель Сергей Домогацкий продавал 68-метровые дома на Бали за 200 тыс. долларов, но как только пришло время сдавать их в пользование, то он исчез.

Одна из пострадавших заявила, что хотела приобрести виллу в 2022 году, так как посмотрела на рекламу с Гузеевой. Женщина заплатила около 11 млн рублей криптовалютой и наличными. Но стройку заморозили, а ключи от оплаченного дома она не получила.

Домогацкий активно рекламировал бизнес в соцсетях. В роликах о виллах на Бали часто фигурировала Гузеева. Она брала интервью у бизнесмена, гуляла с ним по пирсу для видеоряда.

«Ее публичная поддержка могла ввести людей в заблуждение. Но главный фигурант, конечно, сам Домогацкий», — сказал адвокат Александр Зорин.

Ранее суд взыскал с Гузеевой долг за оплату услуг ЖКУ. Иск на нее подавал АО «Мосводоканал».