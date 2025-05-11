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Суд взыскал с телеведущей Гузеевой долг за коммуналку

Мировой суд в Москве взыскал с телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой долг за оплату услуг ЖКУ. Был вынесен соответствующий судебный приказ, рассказали РИА Новости в инстанции.

Иск на Гузееву подавал АО «Мосводоканал». Решение вынесли в марте 2025 года.

Вердикт вступил в силу. Размер долга Гузеевой не раскрывается.

В марте сообщалось, что жена Петросяна Татьяна Брухунова якобы должна 300 тыс. рублей за коммунальные услуги. Однако женщина эту информацию отрицала.